Coppa italia. Como senza problemi: tris già all’intervallo. Il Sassuolo si arrende a Rodriguez e Douvikas

Il Como vince facilmente nel secondo turno di Coppa Italia contro il Sassuolo (3-0) e passa agli ottavi, dove incontrerà la Fiorentina. La vittoria si è concretizzata tutta nel primo tempo, con la doppietta di Rodriguez e il gol di Douvikas. Fabregas sceglie di fare un ampio tournover, cambiando molto rispetto alla vittoria di Firenze. Per la prima volta partono dall’inizio Posch, Baturina, Goldaniga, per far riposare in vista della Cremonese i vari Nico Paz, Carlos e Vojvoda.

Pronti via e il Como è in vantaggio, Douvikas a destra coglie la difesa emiliana impreparata, perfetto il rasoterra in mezzo dove in arriva in corsa Rodriguez che di piatto mette in rete. Addai e Baturina fanno la differenza e mettono in apprensione Turati, ma il raddoppio arriva al 24’: Da Cunha pennella in area una punizione da destra, guadagnata da Baturina, Douvikas salta più in alto di tutti e di testa insacca. L’asse di destra fra Posch e Addai funziona a meraviglia e il Sassuolo rimane schiacciato nella propria area. Il tris è nell’aria, parte da un invenzione al centro di Caqueret che dritto per dritto serve in area Rodriguez: l’attaccante non fallisce davanti a Turati.

Nella ripresa entrano Morata e Kuhn, Il tedesco delizia il Sinigaglia con una serpentina a sinistra per poi entrare in area, il suo assist però non è seguito dai compagni. Baturina, sempre più in versione Paz, offre palloni a chiunque mettendo sempre in difficoltà la difesa del Sassuolo. Al 22’ si vede anche Butez impegnato in una gran parata, su un tiro ravvicinato di Boloca, il primo in porta degli emiliani. La Curva del Como non è presente: gli ultras si sono offerti volontariamente di aiutare la Protezione civile, nel ripristino delle strade dopo l’alluvione.

-SASSUOLO 3-0 (3-0) Marcatori: 2’ pt e 41’ pt Rodriguez, 24’ pt Douvikas. Enrico Levrini