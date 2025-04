Atalanta, Cuadrado: “La qualificazione in Champions dipende solo da noi. Zero calcoli”

Bergamo, 29 aprile 2025 – Un altro punto verso la Champions. All’indomani del pareggio casalingo (1-1) contro il Lecce che ha consentito all’Atalanta di salire a quota 65 punti, mantenendo un distacco di tre punti dalla Juventus, a vedere il bicchiere mezzo pieno in casa nerazzurra è il “vecio” del gruppo Juan Cuadrado.

Cuadrado si è procurato il rigore dell'1-1 con il Lecce

Il 37enne laterale colombiano è stato decisivo nella ripresa, avendo conquistato, su una sua giocata da destra, il fallo evidente di Karlsson per il rigore del pareggio, realizzato da Retegui. “C’era voglia di vincere contro il Lecce e di fare risultato, ma non è andata come ci aspettavamo. Comunque, è un punto importante per rimanere al terzo posto. Mancano quattro partite e l’obiettivo centrale è puntare alla Champions League”.

"Ora dobbiamo continuare a dare il massimo nelle ultime partite. Non facciamo calcoli: pensiamo solo a vincere ogni gara, perché la qualificazione dipende solo da noi“, ha spiegato l’esterno ex Juventus e Inter.

Strategie

Ammettendo le difficoltà casalinghe di una Dea che, nel 2025, al Gewiss ha vinto solo una partita su nove. “Anche contro il Lecce abbiamo avuto tante occasioni ma ci è mancata un po’ di lucidità nell’ultimo passaggio sotto la porta. Dobbiamo lavorare su questo. Ci sono squadre che si chiudono e difendono bene, così diventa più difficile. A volte lo facciamo, ma tendiamo a fare la giocata, gli scambi. Quando le squadre si chiudono tanto dobbiamo cercare di tirare di più, perché è così che si sbloccano le partite”.

Stephen Pagliuca

Sponsor

Intanto l’Atalanta si prepara a fine stagione a separarsi dal marchio iberico Joma, partner tecnico di queste ultime otto stagioni sportive: “Le famiglie Percassi e Pagliuca - si legge in una nota diffusa dal club nerazzurro- sono grate alla famiglia Lopez per la professionalità, la serietà e la passione che hanno sempre contraddistinto questa collaborazione che negli anni si è rafforzata da un sincero rapporto di amicizia. È stato un cammino condiviso di crescita e importanti risultati che rimarranno nella storia di Joma e Atalanta”.

Il nuovo sponsor tecnico della Dea sarà il marchio New Balance che già affianca i Boston Celtics, campioni in carica NBA, di cui Stephen Pagliuca è ancora azionista (in attesa del complesso passeggio di consegne alla nuova proprietà che avverrà nel 2026).