Daghim e Sulemana, due giovani attaccanti nei radar dell’Atalanta

Bergamo, 18 giugno 2025 – Idee giovani per l’attacco futuro dell’Atalanta. Il club nerazzurro in questa prima fase del mercato sta studiando il panorama internazionale in cerca di giocatori giovani, dal potenziale ancora inespresso e con margini di crescita, per possibili innesti per la panchina, per avere alternative ai titolari. Soprattutto nel reparto offensivo, dove ci sarà maggiore rotazione. Per questo nei radar atalantini sarebbe entrato il non ancora ventenne danese Adam Daghim, classe 2005, esterno offensivo in rampa di lancio nel Salisburgo: nell’ultima Bundesliga austriaca ha collezionato 29 presenze con 2 reti e 5 assist, in Champions League ha infilato 7 presenze segnando anche una rete contro l’Atletico Madrid. Complessivamente, pur avendo solo 19 anni, ha già disputato 46 gare con il Salisburgo, oltre a due gettoni con la Under 21 della Danimarca. Un altro prospetto monitorato è l’esterno offensivo ghanese Kamaldeen Sulemana, classe 2002, attaccante che il neo tecnico atalantino Ivan Juric ha allenato lo scorso anno nella sfortunata parentesi al Southampton. Cresciuto con i francesi del Rennes, nella sua ultima stagione britannica Sulemana con i Saints ha collezionato 30 presenze con 2 gol e 3 assist.