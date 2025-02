DAGLI SPOGLIATOI. Gasp pensa alla Coppa: "Spero di recuperare. Maldini e Carnesecchi»

Gian Piero Gasperini sorride dopo la trasferta stravinta a Verona, successiva alle ultime due gare contro Torino e Bologna, con due buone prestazioni in cui erano mancati i gol. "Abbiamo sempre fatto ottime prove in quest’ultimo periodo, nonostante gli infortuni gravi di Kossounou, Scalvini e Scamacca. Ci sono mancati i gol e un po’ di fortuna negli episodi. Questi sono tre punti importanti, come quelli conquistati due settimane fa a Como. Saremmo stati tutti felici, qualche mese fa, di trovarci in questa straordinaria posizione di classifica dopo 24 giornate".

Il tecnico nerazzurro, che ha tolto De Ketelaere nell’intervallo dopo una botta al polpaccio ("Ma è solo una contusione"), spera di recuperare qualche pedina per mercoledì a Bruges. "Carnesecchi aveva la febbre, Maldini deve fare degli approfondimenti e poi sapremo. Lookman? Non so se giocherà a Bruges, sarebbe buono averlo sabato o martedì prossimo".

Intanto Gasp elogia la prestazione di Retegui, salito a 23 gol stagionali: "È un realizzatore straordinario perchè 20 goal fino a qui sono un numero incredibile. Ci sono anche partite che non domina, quando siamo costretti a difendere ha dei margini di miglioramento, ma se la squadra domina lui è straordinario".

Fab. Car.