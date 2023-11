DALL’INFERMERIA. La coperta difensiva si fa corta per Gasperini. Scalvini è a rischio per una dolorosa pubalgia

Coperta difensiva accorciata per la Dea alla vigilia della sfida contro l’Inter. All’assenza di Palomino, fuori almeno per altri due settimane per un infortunio muscolare, rischia di aggiungersi anche quella di Scalvini. Il 19enne di Palazzolo, costretto ì ad Empoli a uscire all’intervallo per una dolorosa lombalgia, ieri per il terzo giorno consecutivo ha svolto un lavoro personalizzato. Gasperini oggi proverà a vedere se potrà riaggregarlo al gruppo, ma il numero 42 non sarà comunque al meglio. Dietro ci sono solo Toloi, che da agosto si è fermato già due volte per noie muscolari, Djimsiti e Kolasinac. Fab. Car.