Dall’infermeria. Lookman torna a scaldarsi aspettando i sardi. Più lunghi i tempi di rientro per Kolasinac

Già domani, nel match casalingo contro il Cagliari, l’Atalanta potrebbe ritrovare il suo giocatore più impattante, Ademola Lookman, fuori dal 28 gennaio per una lesione all’inserzione distale del legamento collaterale del ginocchio destro. Ieri mattina l’attaccante anglonigeriano ha svolto lavoro individuale, ma da oggi potrebbe essere aggregato in gruppo e rientrare così nell’elenco dei convocati contro i sardi. La priorità è riavere Lookman al meglio martedì sera, nella gara di ritorno dei playoff di Champions contro il Bruges. Più difficile, invece, il rientro di Sead Kolasinac che sta continuando a svolgere terapie per recuperare dalla lesione al bicipite femorale destro.