Dall’infermeria. Tegola Palomino, lesione al muscolo della coscia. L’argentino resterà fuori almeno un mese Josè Luis Palomino si ferma nuovamente per una lesione di secondo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Terzo infortunio muscolare in questa stagione da dimenticare per il difensore argentino. Utilizzo limitato a 20 minuti in campionato e a Lisbona.