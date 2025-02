Atalanta, Daniel Maldini si allena individualmente: può tornare contro il Venezia

Si avvicina il rientro per Daniel Maldini, fuori da due settimane per una lesione muscolare all’adduttore. Questo pomeriggio il 23enne attaccante ex Milan ed ex Monza ha svolto lavoro individuale al centro sportivo di Zingonia e a breve potrebbe rientrare in gruppo. Difficile possa farcela già domani in tempo per una convocazione per la trasferta di domenica a Empoli, più probabile che il figlio d’arte torni a disposizione di Gasperini a partire dal prossimo match casalingo contro il Venezia.

Acquistato nel mercato invernale per 14 milioni dal Monza, con cui ha collezionato nella prima metà di stagione 21 presenze e 3 gol, arrivato in nerazzurro lo scorso primo febbraio, Maldini ha esordito tre giorni dopo in Coppa Italia contro il Bologna, giocando i venti minuti conclusivi, poi il giorno successivo il risentimento muscolare all’adduttore a frenare l’avvio della sua esperienza in maglia nerazzurra.