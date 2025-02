Maledizione Atalanta: Daniel Maldini ko per un risentimento muscolare. Salterà Verona

Bergamo, 7 gennaio 2025 – Emergenza infortuni infinita per l’Atalanta che, alla vigilia della trasferta di domani alle 15 a Verona, ha perso anche il nuovo acquisto Daniel Maldini che nell’ultima seduta pomeridiana ha riportato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro da rivalutare con esami diagnostici approfonditi.

Daniel Maldini è arrivato dal Monza nel mercato di gennaio

Ennesima tegola per Gasperini che questo pomeriggio dovrà fare a meno anche di Kossounou, Scalvini e Scamacca, ormai indisponibili fino al termine della stagione e di Carnesecchi, Kolasinac e Lookman, che stanno continuando a svolgere lavoro personalizzato.

Dea che non farà turn over in vista della gara di mercoledì a Bruges, per l’andata dei playoff di Champions: giocheranno i migliori a disposizione. Ovvero i soli Retegui e De Ketelaere davanti, con alle spalle un trequartista a trazione offensiva, con Brescianini favorito su Pasalic e Samardzic che avranno spazio nella ripresa.

Avanti i giovani

Gasperini per rimpolpare il fronte offensivo ha convocato quattro ragazzi dalla under 23 di serie C, ovvero il portiere ventiduenne Vismara, il ventenne difensore sloveno Obric, il 19enne trequartista Cassa, due presenze ad agosto, e il 21enne bomber serbo Vanja Vlahovic, cannoniere della under 23 con 15 reti in serie C, anche lui a quota due presenze.

In porta ci sarà Rui Patricio, dietro probabile esordio dal primo minuto per il nuovo acquisto Stefan Posch, arrivato solo lunedì, favorito su Toloi per fare reparto con Hien e Kolasinac. Sulle corsie con Bellanova e Ruggeri favoriti su Zappacosta e Cuadrado.

Probabili formazioni

Verona (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Kastanos, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. Allenatore: Zanetti.

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Samardzic; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Dove vederla

diretta sabato su Dazn dalle 15