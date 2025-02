Atalanta, il capitano De Roon: “La rabbia di Bruges la metteremo in campo martedì”

Bergamo, 13 febbraio 2025 – La rabbia di Bruges da incanalare in energie per ribaltare la gara di ritorno di martedì a Bergamo. Nell’Atalanta il giorno il Breydel, con il rigore ai belgi al 93’, si guarda avanti, alla partita di ritorno di martedì in un Gewiss che viaggia verso il sold out. Serviranno due gol di scarto per passare il turno, ma con un solo gol di scarto ci sarebbero comunque i supplementari. “La nostra rabbia, per quel rigore che non esiste, dobbiamo portarla in campo martedì. Dobbiamo crederci e andare forte", è lo sprone che arriva dal capitano nerazzurro Marten De Roon.

Che ha fatto anche autocritica dopo la prestazione di Bruges: “E' inutile parlare del rigore perché sappiamo tutti che non esiste. Io guardo più la nostra prestazione che non è stata di alto livello. Siamo stati in difficoltà e mi dispiace perché siamo sempre più aggressivi e riusciamo a mettere sotto l'avversario e stavolta non siamo stati in grado di farlo.” Per De Roon servirà un’Atalanta più aggressiva, come quella vista tante volte in questa stagione. “Dobbiamo essere in grado di cambiare marcia quando giochi contro un avversario così e quando vai in difficoltà devi trovare altre soluzioni. Poi la rabbia dell'ultimo minuto la dobbiamo portare in campo martedì. Dobbiamo migliorare rispetto a questa prima partita, ma sono pieno di fiducia perché questa squadra riesce a mettere in campo quel qualcosa che dà fiducia per ottenere la vittoria”, ha chiosato San Martino.