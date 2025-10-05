Dea e Como, un pari con lo show. Lampo Samardzic e jolly Perrone

atalanta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Djimsiti 6, Hien 6, Ahanor 6,5; Zappacosta 6, Ederson 6 (26’ st Musah 6), Pasalic 6, Bernasconi 6; Samardzic 6,5 (16’ st Brescianini 6), Sulemana 6 (26’ st Maldini 5,5); Lookman 5,5 (26’ st Krstovic 5,5). Allenatore: Juric 6.

COMO (4-2-3-1): Butez 6,5; Smolcic 6 (40’ st Posch sv), Carlos 6, Ramon 6, Vojvoda 6 (22’ st Valle 6); Perrone 7, Da Cunha 6,5 (44’ st Kempf sv); Addai 6, Paz 6,5, Baturina 6 (22’ st Caqueret 6); Douvikas 5,5 (1’ st Morata 6). All. Guindos 6.

Arbitro: Zufferli 6

Reti: 6’ pt Samardzic (A), 19’ pt Perrone (C).

Il derby regionale lombardo regala emozioni e agonismo tra Atalanta e Como, per un pareggio 1-1 giusto, considerando le rispettive occasioni, che serve a entrambe per muovere la classifica.

Dea ancora imbattuta dopo le prime sei giornate, con un ruolino di marcia da due vinte e quattro pareggiate e un bottino di 10 punti, tre in più rispetto alla scorsa stagione, con Gasperini in panchina, quando alla sesta i punti erano solo sette.

Secondo pari consecutivo per il Como, dopo quello contro la Cremonese, che resta in scia ai bergamaschi con 9 lunghezze, in piena corsa per le posizioni europee.

Partita bellissima tra due squadre aperte e lunghe, con gioco offensivo continuo e ricerca del gol da entrambe le parti.

Dea in vantaggio già dopo cinque minuti, con una palla sradicata da Ederson che lancia Samardzic, perfetto nell’infilarla nell’angolino per la sua seconda rete consecutiva dopo quella di martedì al Bruges.

Sembra già in discesa per i nerazzurri. Il Como barcolla e rischia di crollare con Sulemana che calcia a porta vuota ma trova un salvataggio eroico di Maximo Perrone.

L’uomo in più di comaschi che, dopo aver sfiorato il pari con Da Cunha murato da una respinta miracolosa di Carnesecchi, trovano il pari al 19’: l’argentino recupera palla all’esterno dell’area, sull’angolo di destra, piazzando un tiro cross che colpisce il palo opposto e supera la linea nonostante la smanacciata tardiva di Carnesecchi.

L’Atalanta non abbassa il ritmo e con Sulemana e Lookman è pericolosa ma l’anglo nigeriano sbaglia il pallone del 2-1, mettendolo a lato, e a inizio ripresa in contropiede non controlla la sfera solo davanti a Butez.

Il Como con l’ingresso di Morata trova maggiore profondità ma senza mai la porta avversaria.

Ancora Lookman al 65’ con un guizzo dei suoi va vicinissimo al raddoppio, ma la difesa ospite si salva in mischia.

Finale con pressing atalantino ma la difesa del Como gestisce con ordine ogni pallone.

Ora la sosta, che consentirà all’Atalanta di recuperare una mezza dozzina di giocatori acciaccati.