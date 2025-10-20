Dea, sprechi e rimpianti. La Lazio regge con Provedel. Juric, altro scatto mancato

L’Atalanta frena pur giocando di più e costruendo tanto, la Lazio respira. Alla New Balance Arena lo 0-0 fa felice la squadra di Sarri, in piena emergenza infortuni, premiata con un punto prezioso dopo una gara attenta, di sofferenza, e molto difensiva nella ripresa, e va molto stretto ad una Dea che ha sbattuto contro due legni (una traversa colpita di testa da Krstovic in mischia e un palo da Zappacosta) e contro i guantoni di un Provedel chirurgico nel salvare la sua porta sulle sassate di Lookman e De Roon.

Terzo pareggio consecutivo per la squadra di Juric, secondo pari consecutivo casalingo dopo quello contro il Como prima della sosta: la Dea, che resta imbattuta dopo sette giornate, costruisce tanto, ma concretizza poco e nell’ultimo mese ha mosso lentamente la classifica. "C’è il rammarico di non averla vinta" - ammette a fine gara Zappacosta, che avrebbe potuto sbloccarla a cinque minuti dalla fine.

Primo tempo avaro di emozioni, con una Lazio sapientemente coperta ma non chiusa, che lascia pochi spazi a Lookman e Sulemana, sfruttando le ripartenze senza correre pericoli. Il primo tiro in porta arriva alla mezz’ora con una punizione centrale di Basic, poi ospiti pericolosi al 38’ con un siluro da fuori di Guendouzi fuori non di molto: un minuto dopo rasoterra di Zappacosta ma Provedel respinge reattivo.

Ripresa con la Dea più propositiva, subito vicinissima al gol con Lookman che da due passi spedisce alto di testa e poi al quarto d’ora con Ahanor che manca di un soffio il tocco decisivo da corner. Dal 70’, dopo gli ingressi di Scalvini, De Roon e Krstovic, l’Atalanta aumenta la pressione, trovando prima una rasoiata velenosa di Lookman, su cui Provedel è reattivo a deviare in corner, e poi dagli sviluppi una traversa in mischia su incornata di Krstovic.

All’80’ la Dea costruisce l’azione più pericolosa: cross di Lookman da sinistra e Zappacosta colpisce a colpo sicuro centrando il palo, sulla ribattuta rigore in movimento di De Roon e respinta decisiva di Provedel. Finale con la Dea all’arrembaggio, confuso, ma Maldini e Krstovic non danno nulla e alla fine la Lazio mantiene la porta inviolata.

Per l’Atalanta adesso appena tre giorni per farsi trovare pronta (recuperando Zalewski e magari anche a Scamacca per uno spezzone) per mercoledì sera, ancora alla New Balance Arena, per la terza giornata di Champions contro i cechi dello Slavia Praga, per una partita da vincere assolutamente.