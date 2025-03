Dietro la scrivania. L’ex Samaden top player delle giovanili

Uno dei grandi ex nella sfida tra Atalanta e Inter non sarà in campo domani sera. Non si tratta della meteora della panchina nerazzurra Gasperini, esonerato dopo appena tre gare di campionato nel 2011, e nemmeno di Bellanova e Cuadrado, entrambi per una sola stagione in maglia interista. Il laterale milanese è cresciuto nel Milan e il veterano colombiano, peraltro assente per una lesione muscolare, ha legato la sua carriera soprattutto alla Juventus.

No, il vero ex sarà Roberto Samaden, classe 1966, dal 2023 responsabile del settore giovanile atalantino, dopo una lunga carriera nel vivaio interista come tecnico, dirigente e poi per tredici anni nell’analogo ruolo di responsabile. ‘Il dirigente milanese approda a Zingonia dopo un lungo percorso professionale nell’FC Internazionale durato ben 33 anni, gli ultimi tredici in qualità di responsabile del settore giovanile. Un percorso costellato di successi.

"Con diciannove titoli nazionali conquistati, Roberto Samaden detiene il significativo primato del dirigente più vincente della storia del calcio italiano a livello di settore giovanile": così lo presentava, sul sito ufficiale, l’Atalanta nel giorno del suo arrivo a Zingonia, il 3 luglio 2023. Tanto nerazzurro per il 59enne Samaden, ma non solo: per lui anche collaborazioni con il settore federale azzurro in qualità di responsabile della “Sezione per lo sviluppo del calcio giovanile e scolastico“ del Settore Tecnico. Lo scorso anno Samaden ha conquistato il suo primo titolo nazionale da atalantino, quello con l’Under 15.

Fab.Car.