Atalanta, nessun problema per Djimsiti e Toloi: entrambi disponibili contro il Venezia

Bergamo, 25 febbraio 2025 – Buone notizie per la difesa dell’Atalanta. Sia Berat Djimsi ti che Rafael Toloi stanno bene e questo pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Zingonia, hanno lavorato regolarmente con il gruppo di Gasperini. Entrambi i difensori domenica erano usciti acciaccati dal terreno di gioco del Castellani, nel match stravinto 5-0 contro l’Empoli.

Più preoccupante era apparso Djimsiti, costretto a chiedere la sostituzione al 63’ dopo una storta alla caviglia che faceva temere una possibile ricaduta dopo la distorsione subita a Udine a inizio gennaio.Lo stesso 32enne difensore albanese aveva però rassicurato tutti uscendo, seppur zoppicante e dolorante, scegliendo di non rientrare anticipatamente negli spogliatoi ma restando in panchina con la borsa del ghiaccio sul piede.

Nel finale di gara a chiedere il cambio era stato poi Toloi, dopo un duro scontro di gioco, anche se alla fine il capitano nerazzurro era rimasto al suo posto fino al fischio finale.

Sabato nell’anticipo casalingo al Gewiss contro il Venezia ci saranno entrambi. Possibile anche il recupero di Daniel Maldini, fermo da due settimane per un risentimento all’adduttore lungo, che oggi però ha svolto lavoro individuale: il 23enne attaccante milanese dovrebbe comunque rientrare in gruppo in settimana ed essere anche lui tra i convocati del match di sabato contro i lagunari.