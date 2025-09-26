Domani l’anticipo allo stadium. Juric vara una nuova coppia per l’attacco. A Torino subito Lookman in campo con Krstovic

L’Atalanta prepara il fattore K offensivo per il big match di domani alle 18 all’Allianz contro la Juventus. Il tecnico Ivan Juric schiererà il nuovo bomber Nikola Krstovic (due gol e tre assist in appena 220 minuti, più o meno la stessa media di Retegui un anno fa) accanto ad uno tra Ademola Lookman (ha recuperato la condizione dopo una settimana di allenamenti) e Charles De Ketelaere che sta smaltendo il risentimento accusato a Parigi e ieri ha svolto una parte di lavoro in gruppo. Peraltro il tecnico avrebbe pronta anche una quarta K da giocarsi: quella di Kamaldeen Sulemana, il 23enne esterno offensivo ghanese che alla sua prima da titolare ha messo a referto un gol e un assist nel 3-0 contro il Torino.

L’attacco atalantino ha già realizzato nove gol in quattro giornate, nelle ultime due ne ha fatti sette senza Scamacca (sempre fermo, anche ieri a svolto terapie per disinfiammare il ginocchio), senza Lookman e senza CDK contro il Toro. Ora Juric inizia ad avere abbondanza di scelte con quattro attaccanti ‘on fire’, oltre a Daniel Maldini finora mai impattante. Ma contro la Juventus il tecnico croato potrebbe scegliere un modulo più protetto, con un trequartista dietro il tandem offensivo, con Lazar Samardzic nel ruolo di suggeritore, lasciando in panchina nel primo tempo un CDK da preservare in vista poi martedì del Bruges. A proposito di K attenzione al prodigioso recupero di Sead Kolasinac che, a soli cinque mesi e dieci giorni dopo la rottura del legamento crociato - avvenuta il 13 aprile nel match casalingo vinto contro il Bologna, in uno scontro di gioco fortuito con Orsolini - ha ripreso ad allenarsi, con la Primavera nerazzurra.

Intanto lo stadio di Bergamo cambia nome, diventando New Balance Arena. La nuova insegna è già stata montata sulla facciata esterna dell’impianto. Il colosso di Boston dell’abbigliamento sportivo, già sponsor tecnico atalantino, darà il suo nome anche alla sede del settore giovanile nerazzurro, la palazzina al centro sportivo di Zingonia intitolata a Mino Favini, diventata la New Balance Academy–Dedicata a Mino Favini.

Fabrizio Carcano