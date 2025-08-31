Atalanta, tegola Ederson: il menisco non migliora, è fuori per un mese. Ora la Dea accelera per Musah

Bergamo, 31 agosto 2025 – Brutte notizie per l’Atalanta: il brasiliano Josè Ederson, perno del centrocampo nerazzurro, assente ieri a Parma per un problema al ginocchio, resterà fuori per tutto il mese di settembre. Il 26enne mediano ex Fortaleza questa mattina a Roma si è sottoposto a un'indagine artroscopica per la pulizia del menisco infiammato, per risolvere il problema accusato dalla seconda settimana di agosto, già durante le amichevoli pre campionato.

Inizialmente Ederson si era fermato, saltando il trofeo Bortolotti e la settimana successiva di allenamento, poi alla prima di campionato contro il Pisa era stato risparmiato, venendo utilizzato solo nei venti minuti finali. Anche l’ultima settimana però non ha portato miglioramenti al ginocchio, così il calciatore non è stato convocato per la trasferta di Parma.

La previsione di rientro è intorno alle quattro settimane di stop. Il forfait settembrino di Ederson obbliga la dirigenza atalantina ad accelerare sul mercato nella trattativa per portare a Bergamo l’americano Yunus Musah: con il Milan sarebbe stato raggiunto un accordo per un prestito oneroso del centrocampista classe 2002 e un successivo diritto di riscatto a 25 milioni. Il mediano statunitense dovrebbe svolgere le visite mediche domani mattina a Bergamo.

Intanto sembra congelata la possibile partenza di Marco Brescianini che a questo punto potrebbe trovare maggiore spazio in attesa del rientro di Ederson.