Ederson sprona l’Atalanta: “Stiamo crescendo ancora e possiamo affrontare chiunque”

Bergamo, 9 febbraio 2025 – L’Atalanta si sta godendo un’altra stagione straordinaria di José Ederson dos Santos. Il centracampista brasiliano classe 1999 ieri a Verona ha realizzato il suo quarto gol stagionale in 34 partite, il terzo in campionato in 24 presenze, il secondo nel giro di dieci giorni dopo quello realizzato a Barcellona per il momentaneo 1-1. Due gol, quello ai blaugrana e quello ieri al Bentegodi, frutto di giocate straordinarie, da applausi.

“La maglia bianca mi porta fortuna, i goal poi sono tutti belli. Due gol bellissimi. Contro il Barcellona c'è un peso notevole, ma quello di Verona è stato bellissimo e mi piace un po' di più", ha spiegato il mediano ex Fortaleza.

Più felice per il ritorno al successo della sua Dea che per il suo gol del 3-0. “Possiamo affrontare qualsiasi squadra, italiana ed europea. L'Atalanta sta crescendo ancora, quest'anno abbiamo la Champions e anche in campionato siamo in alto. Proveremo sempre a vincere le partite. Ogni partita mettiamo l'obiettivo di vincere, poi vediamo dove riusciamo ad arrivare”, ha sottolineato il giocatore brasiliano, alla terza stagione in nerazzurro dopo essere stato acquisto per 23 milioni nel luglio 2022 dalla Salernitana che lo aveva prelevato sei mesi prima dal Fortaleza.

“Il mister mi chiede di stare più vicino all'area avversaria, difensivamente penso che sto facendo bene e ora mi dà la libertà di stare qualche metro più avanti dato che ho anche la forza di tornare. Devo trovare il giusto equilibrio. Ho sempre avuto la forza, ma sempre più offensivamente che difensivamente. Con Gasperini ho capito che potevo fare tutte e due le fasi bene. Tante piccole cose, che in partita sono troppo importanti", ha chiosato Ederson.

E intanto il mese di febbraio è già terminato per Daniel Maldini. Il 23enne attaccante milanese, fermatosi venerdì nella seduta di rifinitura per un fastidio muscolare: gli esami strumentali cui è stato sottoposto in giornata hanno diagnosticato la lesione muscolo-fasciale di primo grado dell'adduttore lungo sinistro. Prognosi di rientro stimata in circa tre settimane.

Il figlio d’arte classe 2001 salterà le due sfide europee dei playoff di Champions contro il Bruges e le gare in campionato contro il Cagliari, l’Empoli e forse il Venezia. La sua avventura bergamasca non è iniziata benissimo, martedì il gol sbagliato a venti minuti dalla fine contro il Bologna, sullo 0-0, che avrebbe potuto cambiare l’esito del match di Coppa Italia contro i rossoblu, poi questo infortunio che lo terrà fuori fino a fine mese. Gasperini dovrà gestire l’emergenza offensiva almeno per altre due partite, sperando di recuperare l’altro attaccante, Ademola Lookman, per la gara di ritorno contro il Bruges.