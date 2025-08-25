Atalanta, nel futuro di El Bilal Touré c’è il Besiktas? Ipotesi prestito con riscatto

Le sirene del Bosforo cantano per El Bilal Touré. Il non ancora 24enne attaccante maliano, fuori rosa per scelta tecnica all’Atalanta, potrebbe accasarsi in uno dei tre grandi club storici di Istanbul: il Besiktas. La società bianconera è piombata sull’attaccante ex Almeria e ex Stoccarda con tanto di annuncio sul proprio sito web (“Sono iniziate le trattative con il giocatore e il suo club Atalanta Bergamo in merito al trasferimento temporaneo del calciatore professionista El Bilal Touré con un’opzione di acquisto condizionata”): i bianconeri turchi lo vorrebbero in prestito oneroso e con un diritto di riscatto intorno ai 17/18 milioni, che diventerebbe obbligatorio a determinate condizioni. Acquistato due anni fa dagli spagnoli dell’Almeria, per la cifra record di 31 milioni (è tutt’ora l’acquisto più oneroso della storia atalantina), il maliano classe 2001 è stato finora una meteora a causa di una serie di ripetuti infortuni: nel 2023-24 appena 17 spezzoni con tre gol in maglia nerazzurra, lo scorso anno allo Stoccarda sempre tre gol, di cui uno contro la Juventus in Champions League, in una stagione di fatto chiusa a novembre con una frattura del piede.

Il neo tecnico atalantino Ivan Juric lo ha provato nelle amichevoli di luglio, ma non lo ha ritenuto idoneo (“È un attaccante atipico”) al suo gioco. Ad agosto Touré ha dato segni di insofferenza, prima mettendo un like al discusso post su Instagram in cui Lookman chiedeva di essere ceduto, poi nei giorni scorsi postando un messaggio polemico, con la scritta ‘Se non riconoscono il tuo valore, vai dove sapranno apprezzarlo e sfruttare al meglio le tue capacità’, allegato al video del suo gol a ottobre a Torino contro la Juventus. Nei giorni scorsi per averlo si era fatto avanti il PSV Eindhoven, ora su di lui è piombato il Besiktas.