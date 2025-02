Atalanta, cinque gol all’Empoli per dimenticare l’eliminazione Champions e sognare lo scudetto

L’Atalanta dopo il 5-0 di Empoli torna ad accomodarsi al tavolo per lo scudetto. Da cui non si era mai alzata, anche se i sette punti da rimontare al Napoli qualche settimana fa, quando la squadra orobica era ancora impegnata in Champions e Coppa Italia, sembravano rendere utopistica una rimonta sul primo posto.

Che invece si sta materializzando. Inter e Napoli a 57 e 56, che si scontreranno domenica prossima, Dea a 54, ma attesa da un turno casalingo favorevole contro il Venezia nell’anticipo del sabato pomeriggio: un fine settimana che potrebbe portare i nerazzurri ad un’attaccatura dalla capolista. Ma intanto l’Atalanta con la travolgente manita di Empoli si è lasciata alle spalle una settimana di delusioni, dopo l’eliminazione dalla Champions contro il Bruges, e di successive tensioni interne, alla sua maniera, con una vittoria da Atalanta, l’ennesima di questa stagione. In trasferta la Dea da settembre non sbaglia quasi mai: otto vittorie e tre pareggi nelle ultime undici gare di campionato lontano da Bergamo e anche in Champions, prima di Bruges, erano arrivate tre vittorie esterne e un pareggio. Nerazzurri al terzo successo consecutivo dopo quelli di Como e Verona (con un altro 5-0), successo firmato dalle stelle nerazzurre: Retegui ha messo a referto il gol del 2-0 e l’assist del 3-0, Lookman ha innescato l’azione del 2-0, ha realizzato il 3-0 con una magia, eludendo l’uscita di Silvestri accarezzando con la suola il pallone, spostandolo per evitare il portiere e insaccare a porta vuota, e poi il 4-0 in contropiede di sinistro. Sabato nella conferenza stampa della vigilia il tecnico Gian Piero Gasperini aveva esortato i suoi a credere di poter realizzare l’impossibile: dopo questa vittoria, e il capitombolo del Napoli a Como, l’impossibile non sembra affatto tale per questa Atalanta che davanti ha tre attaccanti da 52 gol stagionali, finora. E adesso arriva marzo, il mese in cui la Dea di Gasperini (tranne nel 2022) ha sempre fatto meglio in assoluto.