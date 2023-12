Europa League, Atalanta in Polonia contro il Rakow con tanti giovani

Bergamo – L’Atalanta stasera in Polonia gioca contro il Rakow per vincere, anche se i punti non saranno decisivi nella classifica di un girone già vinto dalla Dea due settimane fa.

Nerazzurri impegnati alle 21 a Czestochowa nel gelo del Pilkarski Stadion nell’ultima serata del girone eliminatorio di Europa League, in un match che il tecnico Gian Piero Gasperini intende onorare, come ha spiegato ieri sera in conferenza stampa: “Noi siamo l'unica squadra italiana arrivata prima nel girone. Quando sei anni fa abbiamo cominciato a giocare le coppe qualcuno diceva 'Che ci fa l'Atalanta nelle coppe?'. In questi anni siamo riusciti a dare il nostro contributo al ranking e continuiamo a farlo con i risultati, abbiamo ottenuto con una giornata di anticipo il primo posto, in un girone tutt'altro che semplice. Per noi è già un bel traguardo. Era difficile preventivare di riuscire ad arrivare al primo posto all'ultima partita, tutti pensavamo fosse questa quella decisiva. Abbiamo giocato cinque buone gare, è stato veramente un buon girone".

Dea che stasera in Polonia schiererà una manciata di titolari (Hateboer, Pasalic, De Ketelaere, Muriel) e darà spazio alle riserve come il secondo portiere Carnesecchi, i vari Adopo, Holm e Zortea e davanti anche al russo Miranchuk. Largo poi ai giovani: il ventenne Giovanni Bonfanti sarà titolare in difesa e nella ripresa potrebbero avere spazio alcuni dei dieci ragazzi sotto i vent’anni, tutti cresciuti nella ‘Cantera’ di Zingonia, che il tecnico ha convocato per questa trasferta europea.

“Siamo venuti qui per giocare la nostra partita e cercheremo di fare la miglior partita possibile, anche perché abbiamo tutti i giocatori della rosa. In Europa ci sono tutte partite di livello, anche all'andata è stata una partita difficile, ci aspettiamo una partita molto seria. Non faremo esperimenti, metteremo in campo tutte le nostre risorse con la rosa che abbiamo a disposizione per rispettare l'impegno", ha concluso Gasperini. Probabili formazioni RAKOW(3-4-2-1): V.Kovacevic; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu; Nowak, Cebula; Zwolinski. Allenatore: Szwarga. ATALANTA(3-4-1-2): Carnesecchi; Holm, Bonfanti, Scalvini; Hateboer, Adopo, Pasalic, Zortea; De Ketelaere; Muriel, Miranchuk. Allenatore: Gasperini Dove vederla: diretta tv giovedì dalle 21 su TV8 e in streaming su Dazn