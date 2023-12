Europa League. L’Atalanta sempre più verde. Gasp convoca undici canterani

Largo ai giovani nell’Atalanta stasera alle 21 impegnata in Polonia a Czestochowa sul campo del Rakow nell’ultima giornata del girone di Europa League. Gruppo già vinto dalla Dea nello scorso turno casalingo, per cui il match serale interessa solo ai polacchi, che in caso di vittoria al Pilkarski Stadion, in un clima da zero gradi annunciati sul termometro, potrebbero accedere alla Conference League. Atalanta con la testa rivolta solo alla sfida interna di lunedì sera contro la Salernitana, per questo Gasperini non ha portato in Polonia tutto il blocco dei titolari, ad eccezione di Pasalic e De Ketelaere, convocando solo i panchinari e una pattuglia di undici ragazzi della ‘cantera’, dai 20 anni in giù, aggregati dall’Under 23 e dalla Primavera. È stata dunque evitata la scomoda trasferta in Polonia, con ritorno venerdì notte, al portiere Musso, ai difensori Djimsiti e Scalvini, agli esterni Zappacosta e Ruggeri, ai mediani De Roon e Ederson, a Koopmeiners e a Lookman, oltre all’acciaccato difensore Kolasinac e all’influenzato Bakker, che avranno così oggi e domani per per preparare la partita contro la Salernitana. Sono rimasti a casa anche gli infortunati Palomino, Scamacca e Toloi che ieri, nel giorno della festa di Santa Lucia, si sono recati in visita ai reparti di pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per portare doni e sorrisi ai bambini ricoverati.

Stasera contro il Rakow spazio ad una manciata di veterani con Hateboer e Pasalic (uno dei due sarà il capitano) e un tridente davanti con De Ketelaere, che ha bisogno di giocare con continuità, e la coppia offensiva finora meno utilizzata, come minutaggio, formata da Miranchuk e Muriel, gli eroi a sorpresa nel 3-2 di sabato contro il Milan, il moscovita con l’assist e il cafetero con il gol di tacco. Poi largo solo alle seconde linee, ai ragazzi del 2000, al secondo portiere portiere Carnesecchi, al mediano francese Adopo, mai utilizzato dal primo minuto, e all’esterno svedese Holm, adattabile da terzino sulla corsia destra. Opportunità anche per il 24enne Nadir Zortea che da gennaio dovrebbe traslocare in prestito al Frosinone o al Verona. E poi spazio ai giovani, con il 20enne difensore milanese Giovanni Bonfanti, ormai aggregato in pianta stabile dalla Under 23, che dovrebbe debuttare dal primo minuto dopo aver rotto il ghiaccio in serie A, con due spezzoni nei finali contro Napoli e Milan. In panchina dieci ragazzi dal vivaio. Con la carica degli altri 2003 titolari in C, l’emergente portiere Vismara, il difensore Del Lungo, il laterale Ceresoli e davanti due elementi che hanno già esordito in serie A, De Nipoti e Cissé. A completare la panchina il 17enne mediano Mendicino e il 18enne esterno Palestra, già portati in panchina da Gasperini, e tre Primavera, il 19enne Manzoni, il 18enne Colombo e il 17enne Bonanomi. Tocca a loro stasera, come nel 2020 appena tre anni fa contro il Liverpool, toccava al 18enne Ruggeri e al 17enne Scalvini sedersi in panchina contro i Reds…