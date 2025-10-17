Atalanta, la festa dei diecimila tifosi nerazzurri per i 118 anni della Dea

Bergamo – Diecimila cuori nerazzurri per la Dea. Un bagno di folla ha salutato la festa per il compleanno dell’Atalanta, che ha celebrato i suoi primi 118 anni di storia scartando un regalo speciale: una riproduzione di due metri, in marmo, dell’Europa League vinta il 22 maggio a Dublino. La statua, realizzata dai tifosi con una sottoscrizione pubblica, collocata nel parcheggio esterno della Curva Sud, è stata svelata alle 21.30 dal presidente Antonio Percassi, dal figlio Luca, amministratore delegato nerazzurro, e dal capitano Marten De Roon, accompagnato da una delegazione formata da Djimsiti, Kolasinac, Pasalic e dallo storico terzo portiere Rossi.

“È pazzesco tutto questo, la forza dell’Atalanta si vede qui: ha una tifoseria straordinaria come la nostra e di questo ha sempre bisogno”, ha spiegato Percassi. Sulla stessa linea il capitano De Roon: “L’affetto e l’appartenenza della gente di Bergamo è incredibile, ci seguite sempre in tantissimi, siete come avere un altro uomo in più in campo”. La festa del popolo atalantino è iniziata alle 18 con la visita al museo delle maglie storiche della Dea, proseguita con panini, salame, fiumi di birra e vino e cori per le vecchie bandiere.

Poi il saluto dei giocatori dalla balconata della Sud e a sorpresa anche un messaggio, sul maxi schermo, dell’ex tecnico Gian Piero Gasperini, che ha ricordato le emozioni della notte del trionfo di Dublino, augurando tante altre vittorie alla Dea. Presenti anche molti ex giocatori, dai vecchi capitani Bonacina e Bellini, da Caldara a Donadoni, fino ai vari Ariatti, Bombardini, Finardi, Frezzolini, Foscarini, Magnocavallo, Magrin, Migliaccio, (acclamatissimo), Pacione, Pasciullo, Pelizzoli, Tissone e l’applauditissimo Caniggia, in collegamento dall’Argentina sul maxi schermo.