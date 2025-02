Gasp si affida a Samardzic. L’Atalanta punta la vetta

E’ ancora un’Atalanta in emergenza quella che alle 15 riceverà al Gewiss Stadium il Cagliari, in un match che i nerazzurri devono vincere per restare nella scia di Napoli e Inter. Dea, terza con 50 punti, che potrà contare sulla spinta dei 20mila dello Stadium di viale Giulio Cesare, ma non avrà sei giocatori: oltre ai soliti Kossounou, Scalvini e Scamacca, e a Maldini out tutto febbraio, non hanno recuperato Kolasinac e soprattutto Ademola Lookman, ritenuto ancora non pronto dopo tre settimane di stop per la lesione al collaterale del ginocchio destro. L’anglo nigeriano rientrerà martedì sera nel match da dentro o fuori dei playoff di Champions contro il Bruges. Come al solito Gasperini non fa turn over in vista della Champions: oggi giocheranno i migliori a disposizione. Previsto il rientro in porta per Marco Carnesecchi, che dovrebbe aver smaltito il forte attacco influenzale che lo ha costretto a saltare Verona e Bruges, dando spazio al vice Rui Patricio. In difesa uomini contati per Gasp che ha Hien e Djimsiti oltre al neo acquisto Posch e a Toloi: l’austriaco non ha convinto a Bruges, per cui potrebbe avere spazio il matogrossiano naturalizzato italiano. Sulle corsie esterne recuperato Matteo Ruggeri che dovrebbe giocare a sinistra, mentre a destra sono in ballottaggio l’ex di turno Bellanova e il veterano Cuadrado, altrimenti pronto per la ripresa. In mezzo solita tenaglia formata da De Roon e Ederson, con l’altro ex Sulemana (potrebbe avere spazio nel finale).

Nel ruolo di trequartista probabile avvicendamento tra Pasalic, l’unico con Zappacosta che potrebbe essere risparmiato inizialmente in vista della Champions, per lasciare spazio al più offensivo Lazar Samardzic, in una sorta di tridente mascherato. Il 23enne serbo è uno dei giocatori cui si chiede uno scatto di qualità: nei primi tre mesi e mezzo stagionali l’ex Udinese ha garantito cinque gol e quattro assist nelle tre competizioni ma da metà dicembre in poi è calato in termini di impatto. Senza Lookman e Maldini tocca a lui il ruolo di terzo moschettiere offensivo alle spalle degli unici attaccanti disponibili, il cannoniere Retegui, 20 gol in ventidue gare di campionato, e De Ketelaere, 11 gol e 11 assist stagionali, entrambi reduci da una serata non positiva a Bruges. In panchina ci sono, oltre al duttile Brescianini, tre ragazzi della serie C: il difensore Del Lungo (2003), il centrocampista Cassa (2006) e il bomber serbo Vanja Vlahovic (2004), cannoniere della under 23 con 16 reti.

Attenzione al Cagliari dei tanti ex Adopo, Palomino, Zortea e del bergamasco Piccoli (quest’ultimo ancora dell’Atalanta, ma i sardi dovrebbero riscattarlo a fine stagione): i rossoblu con la vittoria interna contro il Parma si sono rilanciati nella corsa salvezza, salendo a quota 24 punti, in una zona di classifica più tranquilla. "L’Atalanta è una squadra di grande valore, ma a noi piacciono le sfide. Andiamo a Bergamo convinti di quello che vogliamo fare", ha spiegato il tecnico rossoblu Nicola, che recupera Luvumbo ma non avrà davanti il talentuoso Gaetano.

Probabile formazione (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini