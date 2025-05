Gasperini e Atalanta: incerto il futuro sulla panchina, mercato in fermento

Non è ancora sciolto il nodo legato alla permanenza sulla panchina atalantina di Gian Piero Gasperini. Ieri mattina il tecnico ha incontrato Antonio e Luca Percassi al centro sportivo di Zingonia per un secondo faccia a faccia, dall’esito interlocutorio e non risolutivo. Le posizioni restano quelle annunciate da settimane: Gasperini avrebbe ribadito l’intenzione di non prolungare il contratto in scadenza nel 2026, come ripetuto più volte pubblicamente. L’allenatore di Grugliasco domenica sera in conferenza stampa ha sottolineato il timore che la squadra attuale, tra infortuni e possibili uscite di alcuni titolari (al momento non previste, se non la cessione di Lookman che verrebbe rimpiazzato con un acquisto importante), possa non essere competitiva per continuare a lottare per i primi quattro posti.

Parti ancora distanti e a questo punto ogni scenario è possibile, compresa la separazione anticipata (ci pensa il Milan e la Roma è tornata prepotentemente in pressing dopo il no incassato dal Como per Fabregas), e infatti si torna a parlare di Thiago Motta (piace al Milan) per la panchina nerazzurra. E’ previsto un nuovo incontro tra l’allenatore e la proprietà tra giovedì e venerdì, dopo un paio di giorni di riflessione, per provare ad arrivare a una risposta definitiva.

L’Atalanta ha intenzione di definire nel giro di pochi giorni la situazione della panchina, rimane sulla proposta di rinnovo fino al 2027 per il tecnico torinese, e intanto porta avanti sotto traccia le varie trattative di mercato, sondando il Genoa per il mediano danese Morten Frendrup, già seguito a gennaio, e per l’attaccante islandese Albert Gudmundsson se la Fiorentina non dovesse riscattarlo. Una delle priorità sarà capire anche le ambizioni di Ederson, convocato dal neo ct brasiliano Ancelotti: il centrocampista classe ‘99 ha offerte da tutti i top club della Premier League, pronti a offrire 60 milioni per averlo. Restare a Bergamo, con la sicurezza di un posto da titolare e la vetrina della Champions, potrebbero però garantirgli il rendimento e la continuità necessaria per essere convocato dalla Selecao per i prossimi Mondiali del 2026.

Fabrizio Carcano