Atalanta, Gasperini e i dolori di Champions: “Ora ripartiamo dal campionato”

Bergamo, 19 febbraio 2025 - “La delusione è normale, ci sta. Ma ora bisogna guardare avanti. Il calcio è fatto anche di sconfitte e bisogna saperle accettare. Ora ripartiamo dal campionato”. All’indomani dell’eliminazione dalla Champions il tecnico Gian Piero Gasperini, indica alla sua Atalanta la strada per ripartire. Ora la corsa nerazzurra è tutta concentrata solo sul campionato, per conquistare uno dei posti che qualificano alla prossima edizione della Champions League. Competizione che la Dea ha lasciato con più di un rimpianto.

Il bilancio

“Usciamo con dignità da questa Champions, dopo aver fatto un bel percorso. Peccato per queste due partite contro il Bruges che sono state figlie di episodi negativi. La squadra ha dato tutto. La Champions come dico sempre è la competizione anche degli episodi. E per noi in queste due partite non sono stati positivi, non solo per la bravura indubbiamente dell'avversario, ma noi abbiamo sbagliato veramente tante opportunità. Sono state due partite dove abbiamo creato tantissimo e raccolto poco.

Usciamo dalla Champions che è una competizione molto bella forse anche per questo. Abbiamo bisogno di recuperare al meglio la condizione di qualche giocatore, non avendo più impegni infrasettimanali adesso questo è l’obiettivo che dobbiamo porci”, ha spiegato Gasp nelle varie interviste dopo gara.

Il difensore svedese Isak Hien

L’infortunio

Intanto saranno tre le settimane di stop per Isak Hien. Il 26enne difensore svedese dell’Atalanta, fermatosi lunedì nella seduta di rifinitura, per un affaticamento muscolare, ha riportato una lesione del muscolo adduttore lungo della gamba sinistra.

È lo stesso infortunio occorso dieci giorni fa a Daniel Maldini. L’attaccante ex rossonero resterà fuori ancora per le prossime due partite a Empoli e in casa contro il Venezia, mentre il difensore scandinavo a questo punto rischia di saltare anche la trasferta sul campo della Juventus tra venti giorni.

Daniel Maldini dell'Atalanta fermo per lesione muscolare. In dubbio anche Lookman per la Champions.

Emergenza

Un altro problema per Gasperini che si ritrova la coperta difensiva in un’emergenza continua: rientrato Kolasinac si è fermato Hien, per cui dietro restano sempre quattro i giocatori da alternare per tre posti. Senza più impegni infrasettimanali da adesso l’Atalanta avrà minori esigenze di far ruotare i giocatori, per cui con un Toloi ormai recuperato Gasperini potrebbe schierare il trio di veterani composto da Toloi, Djimsiti e Kolasinac, con l’austriaco Posch come alternativa. In attesa poi da marzo di ritrovare anche Hien nelle rotazioni.