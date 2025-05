Gasp e la Dea mai così lontani: si scalda la pista che porta a Roma

Bergamo, 27 maggio 2025 – L'era di Gian Piero Gasperini all'Atalanta sembrerebbe arrivata alla conclusione: nell'incontro andato in scena oggi tra il tecnico e la Dea si è parlato per la prima volta di una possibile separazione. Il mister siede sulla panchina nerazzurra dal 2016 ed è stato il principale artefice della scalata della squadra verso le zone più nobili della classifica.

Nell'arco di nove stagioni, Gasperini ha fatto diventare a tutti gli effetti la squadra una delle big del campionato e nella scorsa stagione è arrivata anche la vittoria in Europa League in finale contro il Bayer Leverkusen, che ha certificato ancora una volta il lavoro eccellente dell'ex allenatore di Genoa e Inter. Per la Dea, anche questa stagione è da giudicare positivamente, con il terzo posto in classifica che è valso la qualificazione alla prossima Champions League, nella quale, però, non sarà Gasperini a guidare la squadra.

Settimane decisive per il mister

Queste ultime settimane sono state decisamente intense per il mister italiano, che ha preferito rinviare tutti i discorsi riguardanti il suo futuro al termine delle stagione. Appena qualche giorno fa la dirigenza dell'Atalanta aveva provato a offrire il rinnovo a Gasperini, anche per capire le sue reali intenzioni e, nel caso, muoversi alla ricerca di un sostituto e nella giornata di oggi nell'incontro tra le due parti è emersa la possibilità che nella prossima stagione la Dea potrebbe essere guidata da un altro allenatore per la prima volta dal 2015-16, quando sulla panchina nerazzurra sedeva Edy Reja.

Cosa è stato deciso nella riunione in Dea

Per Gasperini, però, all'orizzonte non ci sarebbe un periodo di stop, ma subito una nuova avventura. Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati dei contatti positivi con la Roma, alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione. Claudio Ranieri, che ha traghettato la squadra fino all'ultima gara di campionato nella quale è arrivata la vittoria contro il Torino, ha più volte ribadito come al termine della stagione non sarebbe più stato l'allenatore della Roma, perciò la dirigenza giallorossa si è immediatamente catapultata nella ricerca di un nuovo mister, con il profilo di Gasperini che è sempre stato uno dei più apprezzati dall'ambiente.

Nella riunione che si è tenuta oggi tra l'Atalanta e il tecnico piemontese, quest'ultimo ha esplicitamente chiesto di poter trattare anche con altri club e la Roma gli ha offerto un contratto triennale. I contatti tra l'entourage di Gasperini e la dirigenza capitolina sono stati positivi: le prossime ore potrebbero essere decisive per arrivare a una chiusura definitiva.