Atalanta, Gasperini sta per dire ‘sì’ alla Roma: si sta per chiudere una storia di 9 anni di successi ll tecnico di Grugliasco in 439 gare sulla panchina nerazzurra ha conquistato 228 vittorie. Per sostituirlo 4-5 nomi: Pioli in cima alla lista, poi Sarri, Motta e Palladino