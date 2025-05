Atalanta in fibrillazione: Gasperini a un passo dall’addio, gli ultras contestano Pagliuca

Bergamo – Nella notte due lunghi striscioni sono stati appesi ai cancelli del centro sportivo di Zingonia dagli ultras atalantini della Curva Nord Due striscioni scritti in stampatello, con caratteri in nerazzurro.

Il primo per ribadire la richiesta, già espressa domenica al Gewiss con un analogo striscione e i successivi cori, che il tecnico Gian Piero Gasperini, ormai a un passo dalla Roma, resti ancora a Bergamo, con la scritta: ‘GASPERINI E SOCIETÀ AVANTI INSIEME PER FAR SOGNARE QUESTA CITTÀ’. Il secondo striscione, a sorpresa, di contestazione verso il co owner statunitense Stephen Pagliuca, partito ieri da Bergamo per rientrare a New York, ritenuto dalla Curva Nord l’ostacolo alla permanenza di Gasperini a Bergamo: il finanziere americano peraltro non ha nemmeno partecipato all’incontro andato in scena martedì a Zingonia tra l’allenatore e i Percassi.

In ogni caso i tifosi della Nord (che non rappresentano l’intero popolo atalantino, ma appunto la curva) lo hanno messo nel mirino, scrivendo: ‘PAGLIUCA: L’ATALANTA NON È PLUSVALENZA. MERITA PASSIONE, RISPETTO E PRESENZA!’. Chiaro riferimento all’idea, maturata anche sui social in alcuni gruppi dei tifosi più caldi, che Gasp - il quale domenica sera in conferenza stampa ha parlato di 3-4 titolari che avrebbero potuto andare via - abbia scelto di rivolgersi alla Roma nel timore che il mercato nerazzurro possa ridimensionare la competitività della squadra.

Peraltro per oggi sarebbe previsto un nuovo incontro tra Gasperini e i Percassi, per decidere cosa fare, insieme, avendo il tecnico di Grugliasco ancora un anno di contratto. Possibile però che il faccia a faccia slitti a domani, perché Gasp non ha ancora chiuso la trattativa con la Roma e potrebbe persino ricevere una proposta dalla Juventus.