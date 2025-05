Gasperini verso la Roma: tifosi dell'Atalanta delusi e in protesta

Fumata giallorossa ormai vicinissima per Gasperini. Per la delusione del popolo atalantino, che fino all’ultimo ha sperato in un ripensamento del 67enne tecnico di Grugliasco. Fino a ieri sera i tifosi nerazzurri ci hanno sperato, anche se le voci dell’accordo ormai raggiunto tra Gasp e la Roma (per un triennale) si diffondevano, sul web e anche nei bar di Bergamo. Ieri mattina gli ultras hanno appeso uno striscione ai cancelli di Zingonia per chiedere all’allenatore e al club di andare avanti ancora insieme per continuare a far sognare Bergamo dopo nove anni di successi. C’era anche un secondo striscione sulla cancellata di Zingonia, di critica verso Stephen Pagliuca, il co-owner americano, con scritto: “L’Atalanta non è plusvalenza, merita passione, rispetto e presenza“.

Sempre ieri sera un raduno dei tifosi organizzato dalla Curva Nord, in centro cittadino, per chiedere a mister e club di trovare un’intesa, quando ormai i giochi a Roma erano fatti. Di sicuro la proprietà e Gasp dovranno rivedersi a breve, avendo un contratto in vigore fino al giugno 2026. E l’ultima parola spetterà comunque all’Atalanta.

Il club nerazzurro continua a valutare alternative, da Stefano Pioli, primo nome sulla lista, a Maurizio Sarri, dato vicino però al ritorno alla Lazio. Poi Thiago Motta, in cerca di rilancio dopo il flop juventino, Raffaele Palladino, libero dalla Fiorentina dopo la rescissione del contratto e l’outsider Domenico Tedesco.