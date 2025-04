Gasperini: "Vittoria doppia contro il Bologna, ritrovato il sorriso"

"Questa è una vittoria che vale doppio, pesante". Parola di Gian Piero Gasperini, che pensa a morale e classifica: "Ritroviamo il sorriso, piegare il Bologna in uno scontro diretto è stato importantissimo. Venivamo da partite in cui non avevamo raccolto quanto seminato". Per la precisione la Dea veniva dalle sconfitte con Inter, Fiorentina e Lazio, con coda di polemiche sul futuro di Gasperini e l’impegno della squadra: "Quando fai gol dopo tre minuti puoi impostare una partita diversa. Io faccio fatica a giudicare negativamente le ultime partite, sul piano della prestazione la squadra non è mai mancata. La differenza è che oggi siamo stati più concreti e determinati. Andati in vantaggio ci siamo potuti compattare e ripartire, facendo la differenza anche sul piano fisico". Qualche tensione da smaltire, però, c’è, se è vero che Retegui non ha preso bene la sostituzione: "Ha fatto la miglior gara dell’anno per qualità e intensità delle giocate, è stato un riferimento costante. Le ha giocate praticamente tutte e con i 5 cambi e il dispendio richiesto agli attaccanti è normale che siano tra i più sostituiti".

Gioisce anche Marten De Roon, che rende l’onore delle armi al Bologna e soprattutto al connazionale Beukema: "Abbiamo vinto una gara fondamentale contro una squadra fortissima. Sam da un paio d’anni sta giocando a livelli davvero altissimi. Abbiamo tanti difensori forti in Olanda, sono sicuro che il ct Koeman lo stia monitorando".

Marcello Giordano