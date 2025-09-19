Atalanta, tre settimane di stop per Scalvini: lesione di primo grado all’adduttore

Bergamo, 19 settembre 2025 – Brutte notizie per l’Atalanta, l’infortunio subito da Giorgio Scalvini nel finale della gara di Champions di mercoledì sera a Parigi si è rivelato più grave del previsto. Gli approfondimenti strumentali a cui è stato sottoposto il 21enne difensore di Palazzolo tra ieri e questa mattina hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo di destro.

Tempi di recupero oscillanti tra le due e le tre settimane, pertanto il mese di settembre per Scalvini è finito anticipatamente: salterà le prossime due trasferte torinesi consecutive, contro Torino e Juventus, e poi la sfida casalinga del 30 in Champions contro il Bruges, ma e’ a rischio anche per il derby del 4 ottobre contro la Cremonese e probabilmente anche per un’eventuale convocazione del ct azzurro Gattuso per le prossime sfide dell’Italia.

Meno grave il problema accusato a Parigi a fine primo tempo da Charles De Ketelaere: per il belga si tratta di un risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro. Il 24enne attaccante fiammingo verrà monitorato di giorno in giorno, difficile possa recuperare per la sfida di domenica a Torino, si punta ad averlo per la successiva trasferta in casa della Juventus.