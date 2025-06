L’Atalanta vuole riportare a Bergamo Giovanni Bonfanti, cresciuto all’ombra di San Siro

Bergamo, 23 giugno 2025 - L’Atalanta pensa di riportare in nerazzurro Giovanni Bonfanti, il 22enne difensore centrale milanese reduce dalla promozione in A con il Pisa dove era in prestito.

La Dea in questi giorni sta sistemando la difesa - dopo l’addio dell’ex capitano Rafael Tolo i, tornato a 35 anni in Brasile per finire la carriera in patria, e la scelta di non riscattare Stefan Posch dal Bologna.

Le certezze sono Isak Hien, di Giorgio Scalvini, che ha ormai recuperato dall’infortunio alla spalla e sarà pronto per il primo giorno di raduno il prossimo 14 luglio, e di Odilon Kossounou, riscattato per 20 milioni dal Bayer Leverkusen.

A metà ottobre poi rientrerà anche il gladiatore Sead Kolasinac, dopo la rottura del legamento crociato subita il 13 aprile nel match contro il Bologna. E poi c’è la bandiera Berat Djimsiti, per cui stanno cantando le sirene del Qatar, con la possibilità di una maxi offerta dall’Al-Rayyan per il 32enne centrale albanese.

Se lo svizzero di passaporto albanese dovesse partire chiaramente servirebbe un rinforzo importante nel suo ruolo. Ma se il difensore nato a Zurigo dovesse rimanere di fatto ci sarebbero quattro titolari per tre posti, con l’aggiunta di un Kolasinac da metà ottobre come quinto. E per il ruolo di sesto, senza dimenticare il britannico Ben Godfrey che torna dal prestito all’Ipswich Town, sta crescendo l’opzione Bonfanti, il ragazzo del quartiere San Siro, cresciuto a due passi dal Meazza, rientrato dopo un’esperienza formativa sotto la torre di Pisa, sotto la guida di Pippo Inzaghi.

Classe 2003, lanciato titolare a vent’anni da Gasperini in Europa League nel dicembre 2023 sul campo dei polacchi del Rakow, con gol all’esordio europeo, Bonfanti potrebbe essere convocato per il raduno del 14 luglio al centro sportivo di Zingonia e avere un’opportunità di giocare e mettersi in mostra agli occhi del neo tecnico Ivan Juric nelle prime amichevoli estive.