Giovedì l’Europa League. Gasperini prepara il turnover in Polonia. Carnesecchi fra i pali, convocati tanti giovani

Partitella in famiglia ieri per la Dea contro la seconda squadra under 23, per capire chi potrà essere convocato per la trasferta in Polonia giovedì sera sul campo dei Rakow. Lavoro individuale per Palomino, Toloi e Kolasinac, terapie per Scamacca. In Europa League Gasperini dovrebbe dare spazio al secondo portiere Carnesecchi, agli olandesi Hateboer e Bakker, non convocati contro il Milan per scelta tecnica; in mezzo ad Adopo e sulle corsie a Holm e forse a Zortea. Davanti occasione per Miranchuk,ancora alla ricerca del primo gol stagionale. Ci sarà spazio in panchina per qualche giovane della under 23. F.C.