Girone C, alle 14.30 a Caravaggio. La Dea U23 in risalita. Col Picerno per il tris

L’Atalanta U23 va a caccia questo pomeriggio della terza vittoria consecutiva. Dopo un inizio di campionato molto complicato, i bergamaschi hanno messo il turbo, vincendo prima a Cosenza per 2-1 e poi battendo in casa il Trapani 2-0. Questo pomeriggio alle 14.30, al Comunale di Caravaggio, arriverà il Picerno, che finora ha collezionato nove punti, cambiando allenatore in corsa e passando da De Luca a Bertotto. Indisponibili a centrocampo Cassa, Cortinovis e Panada, oltre al 19enne centrale sloveno Obric (aggregato in prima squadra). "C’è ancora tanta strada da fare, il campionato è lungo e difficile, ma i ragazzi hanno sempre lavorato bene anche quando le cose non andavano per il verso giusto. In classifica meritavamo di più, ma fa parte del percorso. Il gruppo è unito e si allena forte tutti i giorni. Quella col Picerno è una partita importante per noi", ha spiegato il tecnico atalantino Salvatore Bocchetti.

Atalanta U23 (3-4-1-2): Vismara; Comi, Guerini, Navarro; Ghislandi, Manzoni, Levak, Mencaraglia; Steffanoni; Vavassori, Misitano. All. Bocchetti. Fab. Car.