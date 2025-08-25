Girone C. Baby Dea ko all’esordio. Il Latina vince di misura
Doccia fredda per l’Atalanta U23. Dopo una pre season a “tutto gas“ con la vittoria a Biella contro la Juventus Next Gen per 5-1 e il successo al debutto in Coppa Italia sul campo della Giana Erminio otto giorni fa, con una vittoria per 4-1, è caduta all’esordio in campionato al Francioni di Latina, battuta per 1-0 dal padroni di casa.
Sconfitta frutto di una prestazione confusa, con un approccio poco caratteriale, con troppi errori in costruzione e sbagli nelle poche occasioni costruite dalla baby Dea (con un palo di Cisse’ al 56’ e con un gol annullato nel finale a Lonardo per offside), trafitta nella ripresa dopo tredici minuti da un gol in mischia siglato da Riccardi.
Primo tempo equilibrato, con un’occasione atalantina costruita da Idele che lancia De Nipoti che di sinistro calcia a lato. Al decimo della ripresa la grande occasione: ancora Idole a smarcare Cisse’, che colpisce al volo il palo. Un minuto dopo l’azione del gol del Latina.
Prima da dimenticare, come risultato, per la squadra di mister Bocchetti che ora dovrà subito puntare a rifarsi venerdì sera alle 21 a Caravaggio nel debutto casalingo contro il Casarano.
-ATALANTA U23 1-0 (0-0)Marcatore: 13’ st Riccardi.Fab. Car.
