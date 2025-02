L’Atalanta ha ‘mal di testa’: nel 2025 ssubisce tutti i gol nel gioco aereo

Bergamo – All’indomani dell’eliminazione dalla Coppa Italia, dopo la sconfitta casalinga 0-1 contro il Bologna, l’Atalanta si rammarica per l’ennesimo gol preso su palla inattiva.

Una settimana fa a a Barcellona il gol di testa di Araujo da corner, sabato contro il Torino la rete di Maripan sempre di testa da punizione e ieri sera un gol fotocopia, ancora da punizione, ancora di testa, del rossoblu Castro. A gennaio contro il Napoli un altro gol decisivo di testa, di Lukaku, non su calcio da fermo, ma da cross, contro la Juventus da punizione il colpo di testa di Kalulu finito sul palo e poi rimbalzato sulla linea, con un gol evitato per millimetri, mentre contro l’Inter in Arabia il gol di Dumfries è arrivato da corner.

“Adesso sono tre partite di fila che subiamo da calcio piazzato. Dobbiamo migliorare, ma il calcio può essere così: dobbiamo riguardare queste cose, noi abbiamo sempre voglia di fare di più”, ha evidenziato ieri sera il difensore centrale Isak Hien, peraltro responsabile della mancata copertura su Castro nell’azione del gol.

Lo stesso tecnico Gian Piero Gasperini evidenzia un problema tattico sulle spalle inattive: “È così, siamo perdenti sulle palle inattive, abbiamo preso, a Torino, col Barcellona, ora con il Bologna. Questa è una situazione a cui facciamo fatica a rimediare, ce la portiamo dietro da inizio anno. Sono anche situazioni in cui perdi dei punti. Abbiamo bisogno di migliorare il nostro standard nel gioco aereo”.