Honest Ahanor è dell’Atalanta: visite mediche per il 17enne prelevato dal Genoa

Bergamo, 4 luglio 2025 – Secondo acquisto di mercato per l’Atalanta. Questa mattina è arrivato a Bergamo il 17enne Honest Ahanor, terzino prelevato dal Genoa, con uno dei soliti riusciti blitz di mercato di Luca Percassi e del ds Tony D’Amico, per 20 milioni complessivi, 16 più 4 di bonus.

Decisiva, nella complessa trattativa con i liguri, la volontà del giovane giocatore nato in Campania da famiglia nigeriana, di venire a Bergamo per compiere il definito salto di qualità nell’Atalanta. Ahanor sta già svolgendo le visite mediche di rito all’Habilita, al Gewiss Stadium, struttura official partner dell’Atalanta, la stessa struttura dove lunedì ha svolto le visite mediche l’altro nuovo acquisto, l’attaccante 23enne ghanese Ibrahim Sulemana.

Lunedì Sulemana prelevato per 17 milioni dal Southampton, oggi Ahanor arrivato per 16 milioni più 4 di bonus, due settimane fa il riscatto del 24enne difensore centrale ivoriano Odilon Kossounou dal Bayer Leverkusen per 20 milioni: la Dea, investendo oltre 50 milioni, sta ringiovanendo l’organico inserendo qualità e energia fisica di giocatori giovani, ma dal grande potenziale ancora da esprimere.

Chi è

Classe 2008, origine nigeriana (ha il doppio passaporto) ma nato e cresciuto in Italia, fisico da corazziere, Honest Ahanor è un prodotto del settore giovanile del Genoa, dove ha cominciato da difensore centrale per poi imporsi da laterale sinistro, imparando anche da centrocampista in mediana.

Duttile in più ruoli, anche se si tratta principalmente di un terzino per la corsia sinistra, lo stesso ruolo di Ruggeri appena ceduto all’Atletico Madrid, ma con sei anni di meno ovviamente. Ahanor già assaggiato la serie A con sei presenze nel Genoa nella scorsa stagione.