I due volti del Tecnico. Pace fatta con Lookman ma nervi tesi in sala stampa

Pace fatta con Lookman e nervi tesi con un giornalista di Sky, nel trionfale dopo gara di Torino per Gian Piero Gasperini. Che al momento dell’uscita dal campo di Lookman, dopo il 4-0, ha chiesto e ricevuto un abbraccio dal suo fuoriclasse, chiudendo così il gelo delle scorse settimane dopo la polemica mediatica sul rigore sbagliato contro il Bruges. "Viviamo 300 giorni l’anno insieme, l’importante è tornare sui propri passi. Io e lui abbiamo scontri e riappacificazioni perché è un giocatore straordinario, che qualche volta pecca un po’ di individualismo, ma in questi anni si è attaccato la pelle dell’Atalanta addosso", ha spiegato Gasperini.

Anticipando che ‘Mola’ sarà capitano: "Prima della fine del campionato metterà la fascia, indossata sempre da giocatori attaccati ai valori della piazza". Poi in conferenza stampa le scintille con l’inviato di Sky, Massimiliano Nebuloni, rifiutandosi di rispondere alla sua domanda, sbottando: "Nebuloni, io sono già stato chiaro con te e quindi… Non rispondo? Scrivi quello che vuoi". Anche dopo la precedente gara con il Venezia, Gasp aveva detto a Nebuloni, in sala stampa, che non avrebbe risposto alle sue domande.

