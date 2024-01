I GIOIELLI. Ora in vetrina ci sono. Carnesecchi. Ederson e Lookmann

L’Atalanta è una fabbrica di talenti sempre attiva. E nella vetrina del club non ci sono solo Koopmeiners e Scalvini come nuovi gioielli da 40-50 milioni per il mercato che verrà.

Grazie al lavoro del tecnico GianPiero Gasperini sono esplosi altri ragazzi di grande valore come il 23enne portiere Carnesecchi, titolare da due mesi, oppure il 24enne Ederson, nel mirino di Juventus e Newcastle. Senza dimenticare l’attaccante Lookman, 7 gol, che piace ai club della Premier League dove non era mai esploso e che a 26 anni ha ancora la possibilità di avere una carriera in un club britannico. "Il futuro passa dalle alternative davanti: Miranchuk sta facendo benissimo, Koopmeiners segna di continuo, De Ketelaere pure - ha detto l’allenatore giorni fa -. Lookman prima o poi tornerà dalla Coppa d’Africa, tra poco toccherà a Touré che è un ragazzo bello vivace e agile ma ha bisogno di recuperare dopo 9 mesi di inattività"

Restando sul mercato, la Fiorentina segue con interesse Palomino

