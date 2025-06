Il centrale in ritiro con l’Atalanta insieme a Vlahovic e Vavassori. La Dea dei canterani: Bonfanti guida la truppa

Nella nuova Atalanta di Ivan Juric, che inizierà a prendere forma dal raduno del 14 luglio, ci sarà più spazio anche per i giovani provenienti dal settore giovanile nerazzurro. Di sicuro ci saranno in prima squadra i tre storici “canterani“ dell’ultimo biennio, ovvero il 25enne portiere Marco Carnesecchi, il 22enne difensore centrale Giorgio Scalvini e il 23enne laterale sinistro Matteo Ruggeri. A loro potrebbe aggiungersi un altro 2003, il difensore centrale milanese Giovanni Bonfanti, lanciato ventenne due anni fa da Gasperini (con gol all’esordio in Europa League contro il Rakow) e maturato la scorsa stagione nel Pisa di Pippo Inzaghi, con cui ha ottenuto la promozione in A con 22 presenze. Bonfanti (nella foto) potrebbe restare come sesto del pacchetto difensivo: probabilmente Juric lo convocherà per il ritiro estivo, per testarlo nelle varie amichevoli pre-campionato.

Possibile un’occasione estiva anche per alcuni dei gioielli dell’Under 23 di serie C come il 19enne centrale sloveno Relja Obric, il 19enne trequartista comasco Federico Cassa, che ha già debuttato in A lo scorso anno, e soprattutto per i due bomber Dominik Vavassori, 20 anni da compiere a dicembre e 14 gol in C lo scorso campionato, e Vanja Vlahovic, 21enne serbo, tre presenze in prima squadra nella scorsa stagione, in cui ha segnato 22 gol in C. Per Vavassori ci sono richieste per un prestito annuale in B da Bari e Juve Stabia, mentre per Vlahovic ci sono offerte anche in serie A: la Dea, però, potrebbe trattenerlo come terzo centravanti della rosa.

Intanto, sul fronte mercato, continua la trattativa sotto traccia con il Southampton per il 23enne esterno offensivo Ibrahim Sulemana, attaccante con un profilo diverso dalle altre punte nerazzurre, con dribbling, capacità di saltare l’uomo e attaccare l’area, pur senza essere un grande finalizzatore. Per il ghanese classe 2002 i Saints chiedono ancora 20 milioni, ma la cifra si sta abbassando verso i 17/18 milioni con cui si potrebbe chiudere l’affare. A proposito di calcio britannico ci sono interessi da vari club per Ben Godfrey, reduce da un semestre in prestito all’Ipswich: l’Atalanta, che la scorsa estate lo ha acquistato per 9 milioni dall’Everton, sta valutando se cederlo definitivamente o dargli una nuova opportunità con Juric. Discorso analogo per El Bilal Touré, che coprirebbe lo stesso ruolo di Sulemana, per cui si valuteranno le offerte di mercato in arrivo, con la possibilità concreta che il 23enne maliano sia convocato per il raduno in modo da lavorare qualche settimana con Juric, prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Infine, da ieri Roberto Piccoli e Michel Adopo sono ufficialmente ex nerazzurri: il Cagliari, come previsto, li ha riscattati a titolo definitivo per 12 milioni il primo e 4 il secondo.