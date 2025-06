Il mercato della Dea. Atalanta, ennesima plusvalenza: Ruggeri a un passo dall’Atletico Madrid

Futuro prossimo da “colchonero“ per Matteo Ruggeri (nella foto). Con un blitz a sorpresa l’Atletico Madrid è piombato sul laterale sinistro di San Giovanni Bianco, per cui è pronta un’offerta concreta da 20 milioni. Trattativa già in discesa con l’Atalanta, tanto che la fumata bianca potrebbe avvenire entro la fine della settimana, pur restando dei dettagli da limare. La Dea ha fissato il prezzo: 20 milioni, cifra che l’Atletico è pronto a investire. Il grande Europeo disputato in Slovacchia con l’Under 21 ha convinto Simeone a puntare forte sul non ancora 23enne (li compie tra due settimane) laterale brembano. Classe 2002, entrato nel settore giovanile di Zingonia a soli 10 anni, Ruggeri ha sempre giocato nell’Atalanta tranne nella stagione in prestito a Salerno nel 2021-22: 109 presenze in maglia nerazzurra, di cui 85 in A, e due reti, entrambe in Europa League. Una a Lisbona contro lo Sporting, il secondo nella semifinale contro il Marsiglia, al culmine di un 2023-24 stellare per lui. La scorsa stagione un calo di rendimento, tanto che da gennaio Gasperini lo ha relegato in panchina preferendogli l’esperto Zappacosta.

Per l’Atalanta al momento non sarebbe un titolare, avendo appunto Zappacosta e in prospettiva il 20enne talento milanese Marco Palestra in rampa di lancio, in un settore dove a destra c’è l’azzurro Raoul Bellanova. Possibile, se la cessione di Ruggeri si concretizzerà, che a sinistra possa avere una nuova occasione il 25enne laterale olandese Mitchel Bakker, acquistato nel 2023 per 9 milioni dal Bayer Leverkusen e poco utilizzato da Gasperini, con cui non c’era feeling. L’olandese è reduce da un’ottima stagione con il Lille e ha un mercato importante in Francia, dove lo cerca il Marsiglia, ma la Dea potrebbe decidere di trattenerlo proprio al posto di Ruggeri.

Fabrizio Carcano