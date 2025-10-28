Il Milan fugge con Ricci, l’Atalanta impatta con Lookman: 1-1

Bergamo, 28 ottobre 2025 – Finisce 1-1 la sfida tutta lombarda tra Atalanta e Milan. Quinto pareggio consecutivo per i nerazzurri, ma contro l’avversario più forte incontrato finora in nove giornate, secondo per i rossoneri (con rotazioni accorciate dalle troppe assenze), ma è un punto che tutto sommato va bene a entrambe per muovere la classifica.

Risultato giusto per quello che si è visto nell’arco dei quasi cento minuti di gioco. Padroni di casa protagonisti di una grande spinta nei primi 35 minuti dopo aver incassato gol dopo due giri di lancette da un siluro di Ricci, ospiti più costruttivi nella ripresa pur giocando a una punta.

Primo tempo con tanta Atalanta in proposizione e Milan che può impostarla su un ragionato contenimento, agevolato dal gol a freddo dopo appena due minuti: da corner da destra pallone respinto fuori area dove Ricci si inventa un tiro al volo con rimbalzo che, complice la deviazione di Ederson, spiazza Carnesecchi.

Sopra di un gol il Diavolo gioca chiuso, togliendo spazi alla Dea che però costruisce qualcosa a sinistra con Lookman e dal ventesimo cresce trovando due palle gol con il 17enne Ahanor prima impreciso di testa e poi maldestro nello sparare in alto un rigore in movimento in area. Il Milan fatica a salire, perdendo palloni in mezzo e proprio da una palla persa di Modric al 35’ arriva il pari: Zappacosta da destra serve in mezzo Pasalic in versione play e l’ex di turno croato smista per Lookman che ritrova la sua mattonella dall’angolo sinistro per trafiggere Maignan all’incrocio dei pali.

Raggiunto il pari la carica atalantina frena ma il Milan non riesce comunque a salire, complice un Leao spento, e Carnesecchi resta a guardare. Ripresa a ritmi iniziali più bassi, con Allegri che rivoluziona l’attacco lasciando negli spogliatoi all’intervallo Leao per Nkunku, prima di perdere al 60’ anche Gimenez per problemi fisici inserendo, senza alternative offensive in panchina, Loftus-Cheek. Proprio il nuovo entrato, insieme a Saelemaekers, regala al Milan una ritrovata spinta offensiva che si traduce in un pressing alto con una serie di cross pericolosi nell’area atalantina.

Juric corre ai ripari gettando nella mischia Bellanova e Djimsiti, forze fresche per una Dea che chiude gli spazi dietro e nel finale si lancia all’assalto sfiorando il gol prima con una saetta di Zappacosta su cui Maignan vola a respingere e poi con l’ex Musah che in area non trova il colpo vincente.

L’1-1 alla fine è giusto, l’Atalanta sale a 13 punti ma continua a non vincere, il Milan a 18 ma nelle ultime due giornate ha raccolto solo due punti.