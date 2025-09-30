Il nigeriano in ballottaggio in attacco. Ritmo Juric Idea Lookman per il rilancio

L’Atalanta che sta galoppando imbattuta in campionato ora vuole tornare a correre anche in Champions dopo l’esordio negativo, con la pesante sconfitta per 4-0 a Parigi sul campo dei campioni d’Europa del PSG. Questo pomeriggio alla New Balance Arena di Bergamo arrivano, alle 18.45, i belgi del Bruges, temutissimi dopo la loro doppia vittoria a febbraio (per 2-1 e 3-1) nei playoff di Champions. Partita da vincere per forza per la Dea, per non perdere terreno in classifica nella corsa per i playoff Champions.

"Per noi è una partita importante, cercheremo di vincerla per riprendere il cammino giusto nel girone. Non abbiamo diversi giocatori a disposizione, stiamo giocando ogni tre giorni, per cui cercheremo di usare bene le nostre forze e non spremere troppo alcuni giocatori. Nelle ultime partite abbiamo fatto tanti gol, offensivamente stiamo rendendo bene e dietro prendiamo poche reti, perché senza solidità difensiva non si va da nessuna parte, contro la Juventus tutta la squadra ha svolto un grande sacrificio nella fase difensiva. Dietro siamo corti, ci mancano diversi giocatori, ma chi sta giocando come Ahanor, Djimsiti e Kossounou sta facendo molto bene", ha spiegato, nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico nerazzurro Ivan Juric, costretto all’ennesima conta degli assenti.

Oggi mancheranno l’ex di turno De Ketelaere, per un riacutizzarsi del fastidio muscolare che lo aveva fermato a Parigi, oltre a Hien, Kolasinac, Scalvini, Scamacca e Zalewski. Nell’undici iniziale si potrebbero rivedere però sia Ederson a centrocampo che Lookman davanti, in ballottaggio con Sulemana per affiancare il centravanti Krstovic. Per il resto formazione quasi obbligata, con Carnesecchi in porta, trio difensivo con Djimsiti, Hien e Kossounou, corsie esterne con Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra, in mediana il capitano De Roon con due tra Ederson, Pasalic e Samardzic. "Il Bruges – ha fatto notare Juric – è una grande squadra, con grandi talenti, che giocano bene insieme, hanno già disputato 16 partite ma non è ancora il momento della stagione in cui possono essere stanchi. Lo scorso anno mi hanno impressionato per come hanno giocato, per cui mi aspetto un Bruges così avendoli visti anche contro il Monaco".

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Krstovic, Lookman. All.: Juric.

BRUGES (4-2-1-3): Mignolet; Meijer, Mechele, Ordonez, Sabbe; Stankovic, Onyedika; Vanaken; Tzolis, Forbs, Tresoldi. All.: Hayen.

Arbitro: Eskas (NOR).Tv: ore 18,45 Sky.