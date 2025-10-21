Il paradosso dell’Atalanta. Imbattuta, ma i pari pesano

L’Atalanta continua a inanellare un pareggio dietro l’altro. Tre pari nelle ultime tre giornate, cinque in sette gare di campionato. Da una parte la Dea riesce ogni domenica a muovere la classifica, restando imbattuta dopo sette giornate. è l’unica nei cinque principali campionati europei, insieme al Bayern Monaco. Dall’altro, però, la frenata in termini di punti sta pesando in classifica, con i nerazzurri in questo momento fuori dalle prime sette posizioni che qualificano alle coppe europee.

Rispetto alla scorsa stagione l’Atalanta, con 11 punti, peraltro ha una lunghezza in più in classifica: un anno fa alla settima giornata era a quota 10, ma stava iniziando la serie stellare di undici vittorie consecutive.

Ivan Juric domenica, analizzando la partita contro la Lazio, e la classifica, ha parlato di "grande rammarico per questi punti persi e che si stanno accumulando un po’. Speriamo che ci tornino poi indietro nelle prossime partite". Cammin facendo la Dea ha effettivamente lasciato per strada punti preziosi: al debutto contro un Pisa da fondo classifica, poi a Parma, prima di tre pari consecutivi contro una Juventus che stava già entrando in crisi, contro il pimpante Como e contro una Lazio in piena emergenza infortuni. Nei cinque pareggi emerge un dato. Da una parte appena quattro gol subiti: un numero che ovviamente conforta Juric che, in queste prime sette giornate, ha blindato la difesa con solo cinque reti incassate (la quinta nel 4-1 contro il Lecce). Dall’altro, però, appena quattro gol segnati. La Dea costruisce tanto, tantissimo, ma concretizza poco. Quattro pali colpiti, troppe occasioni fallite, complici anche le grandi parate dei portieri avversari: da Semper decisivo alla prima per il Pisa a Provedel determinante domenica con la Lazio. Stanno mancando i gol che negli anni scorsi, con Gasperini, arrivavano dai centravanti, ovvero Zapata, Scamacca e Retegui, e dalle prolifiche seconde punte come Muriel prima e poi Lookman. L’anglo nigeriano finora non ha ancora impattato: zero gol e zero assist. Il numero 11, contro Como e Lazio si è mosso molto, ma senza trovare la rete. Però è in crescita. Intorno a lui gli altri stanno steccando, tranne Sulemana che ha segnato due gol contro Torino e Juventus e ha sempre dato un contributo. Scamacca non ha più giocato dopo la seconda di campionato, De Ketelaere e Krstovic hanno piazzato una doppietta ciascuno nelle facili vittorie contro Lecce e Torino ma poi sono spariti, Maldini non è mai pervenuto. I sei attaccanti, tutti insieme, hanno segnato sette gol, lo stesso numero di reti segnate un anno fa alla settima dal solo Retegui. Ma Juric, confortato dal gioco, è tranquillo: "Non sono preoccupato. La squadra sta bene. Io vedo il gioco, la concentrazione, vedo che facciamo le cose giuste, ci manca solo vincere".