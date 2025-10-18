Il regalo dei tifosi alla società, realizzato grazie a una sottoscrizione pubblica, celebra il trionfo di Dublino. Atalanta, una statua dell’Europa League per le 118 candeline

Una marea nerazzurra (quasi dieci mila tifosi) radunata nel parcheggio esterno della Curva Sud ha salutato i primi 118 anni di storia dell’Atalanta. Che ha scartato un regalo speciale: la riproduzione in marmo, alta due metri, del trofeo dell’Europa League conquistato il 22 maggio 2024 a Dublino, fatta realizzare dai tifosi con una sottoscrizione pubblica. Una lunga serata di festa organizzata dai gruppi organizzati delle curve, iniziata alle 18, con la visita al museo delle maglie storiche della Dea.

E proseguita con panini, salame, fiumi di birra e vino, cori per le vecchie bandiere: dagli storici capitani Bellini, attuale recordman a quota 435 partite, e Bonacina, terzo di sempre per presenze, a Donadoni e Moro. Da Caldara ai vari Ariatti, Bombardini, Finardi, Frezzolini, Foscarini, Magnocavallo, Magrin, Migliaccio (acclamatissimo), Pacione, Pasciullo, Pelizzoli, Tissone e l’applauditissimo Caniggia, in collegamento dall’Argentina sul maxi-schermo, oltre a Raimondi, da anni nello staff tecnico. A sorpresa anche un messaggio, sempre sul maxi schermo, dell’ex tecnico Gian Piero Gasperini, che ha ricordato le emozioni di Dublino, ha augurato tante altre vittorie alla Dea e ringraziato il popolo nerazzurro ("La mia riconoscenza verso di voi è grande"), ricevendo il coro della piazza. Sulla balconata della Sud lo striscione nerazzurro ‘Bergamo campione d’Europa’, dietro al quale il tecnico Juric, i giocatori atalantini (Djimsiti, Kolasinac, Pasalic, lo storico terzo portiere Rossi) e i dirigenti hanno assistito alla festa, salutando la folla con il microfono.

"L’affetto e l’appartenenza della gente di Bergamo è incredibile, ci seguite sempre in tantissimi, siete come avere un altro uomo in più in campo", è stato il ringraziamento del capitano Marten De Roon. Quindi la chiosa del presidente Antonio Percassi, visibilmente emozionato.

"È pazzesco tutto questo, la forza dell’Atalanta si vede qui: ha una tifoseria straordinaria come la nostra e di questo ha sempre bisogno", ha spiegato Percassi.

Prima di sollevare il velo, con il figlio Luca e i giocatori, sulla statua collocata nel parcheggio per ricordare per sempre il trionfo in Europa League.

Fabrizio Carcano