Il ritorno dell’attaccante della dea. Scamacca, calvario finito: in vacanza col pallone. Vuole giocarsi il posto da titolare con Retegui

A metà luglio, al via degli allenamenti pre-stagionali, l’Atalanta ritroverà in gruppo sia Giorgio Scalvini, più avanti nel recupero successivo all’intervento chirurgico alla spalla, sia Gianluca Scamacca, operato a inizio febbraio a Barcellona dopo l’infortunio al muscolo tendineo rimediato nei pochi minuti disputati contro il Torino. Un illusorio rientro dopo sei mesi di stop per la rottura del legamento crociato. Praticamente una stagione passata ai box per il 26enne centravanti romano, che ora scalpita per recuperare il tempo perduto: due settimane fa il giocatore si è sposato nell’Urbe, sacrificando il viaggio di nozze e le vacanze per continuare a lavorare sotto il sole. L’Atalanta ha condiviso sui social un post dello stesso centravanti intento a sudare su un campo a Roma: corsa, ma anche lavoro con il pallone.

Scamacca vuole presentarsi pronto e recuperato fin dal primo giorno del ritiro per giocarsi la maglia di centravanti titolare alla pari con il concorrente e rivale Retegui. Il rientro già a luglio di Scamacca ha però anche un valore di mercato: se il bomber di Fidene nelle amichevoli estive dimostrerà di stare bene e di aver superato i postumi degli infortuni della scorsa stagione, le sue quotazioni torneranno a salire. Intanto, a proposito di centravanti, la Dea attende il riscatto definitivo (dato ormai per scontato) di Roberto Piccoli da parte del Cagliari per 12,5 milioni.

