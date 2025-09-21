Il ritorno di Lookman. L’Atalanta lo riaccoglie per la sfida al Torino. Juric conferma: "Ci sarà»

Ademola Lookman è di nuovo a disposizione dell’Atalanta per la sfida di questo pomeriggio alle 15, all’Olimpico contro il Torino. Curiosamente, anche un anno fa il suo campionato era iniziato alla quarta, dopo il mini ammutinamento post-ferragostano per cercare di essere ceduto al Paris Saint-Germain, chiedendo di saltare la prima trasferta a Lecce. Poi la società scelse di tenerlo fuori proprio dalla trasferta di Torino e da quella di San Siro contro l’Inter, pagando un tributo di punti con due sconfitte. L’eroe di Dublino rientrò solo alla quarta, alla sua maniera, segnando subito il gol vittoria nel 3-2 casalingo contro la Fiorentina. Corsi e ricorsi che fanno ben sperare i tifosi atalantini sul fatto che possa essere già decisivo.

In realtà non tutti sono contenti del ritorno dell’anglo-nigeriano: ieri mattina gli ultrà del gruppo “Vecchia Guardia“ hanno manifestato il loro disappunto con l’ennesimo striscione a Zingonia recitante "Sei reintegrato ma per noi resti un ingrato". Da capire se Lookman potrà partire titolare o se, non giocando in campionato dallo scorso 25 maggio, quasi quattro mesi fa, verrà risparmiato per la ripresa, anche se nelle due gare giocate con la sua Nigeria, contro Ruanda e Sudafrica, è rimasto in campo 75 e 90 minuti. "Non è al massimo visto che si è allenato da solo per tanto tempo, è un po’ in debito di ossigeno, vediamo se partirà dall’inizio o a partita in corso. In allenamento ha fatto molto bene", ha spiegato alla vigilia il tecnico Ivan Juric, sottolineando l’importanza del chiarimento avuto col giocatore. "Lui ha parlato con me, col mio staff e con tutti i giocatori da solo e mi sembra sia stato accolto bene". Il rientro di Lookman cade in un momento delicatissimo per l’attacco atalantino, ancora orfano dell’acciaccato De Ketelaere e di Scamacca ("La settimana prossima riprende a correre e dobbiamo valutare come sta"), e con tre punte finora a secco dopo quattro gare: Krstovic, che giocherà da centravanti titolare, Sulemana e Maldini.

Domenica particolare per Juric, per tre anni sulla panchina granata dal 2021 al 2024, sfiorando l’Europa nell’ultima stagione torinese: "Al Torino ho il ricordo di un ottimo lavoro. Abbiamo riportato la squadra nella parte sinistra della classifica, rimesso i conti a posto. Oggi il Toro è solido, ci sono tanti buoni giocatori, tanti attaccanti, tante soluzioni e tanti moduli. A Roma il Torino è stato attento sfruttando le ripartenze con giocatori come Simeone e Ngonge, magari in casa vorrà fare più pressing". Dea chiamata ad un pronto riscatto dopo la brutta notte in Champions a Parigi, ma Juric non ha dubbi sull’attesa reazione dei suoi: "La sconfitta col PSG deve darci forza. Abbiamo fatto bene con il Lecce e da lì dobbiamo ripartire. La squadra è motivatissima. Nelle difficoltà bisogna cercare di fare meglio".

Nell’undici iniziale, con Carnesecchi in porta e il trio difensivo con Djimsiti, Hien e Kossounou, si rivedrà Zalewski a sinistra con l’ex Bellanova a destra. Da valutare l’opzione del modulo con il trequartista con Samardzic, finora mai utilizzato dal primo minuto, oppure alzando Pasalic e rimpiazzandolo con Musah, schierato in mediana insieme a De Roon. Domenica Il capitano nerazzurro arriverà alla sua 400esima presenza ufficiale in maglia atalantina dal 2015: il record di 435 di Bellini è sempre più vicino.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.