L’Atalanta svuota l’infermeria: recuperano Scalvini, Zalewski, Kossounou e Scamacca

Bergamo, 10 ottobre 2025 – Buone notizie per l’Atalanta: inizia gradualmente a svuotarsi l’infermeria nerazzurra.

Da oggi sono tornati ad allenarsi individualmente sul campo da gioco Giorgio Scalvini, Nicola Zalewski e Odilon Kossounou, tre giocatori a questo punto recuperabili per Ivan Juric dopo questa sosta per le nazionali. E insieme a loro si allena individualmente anche Gianluca Scamacca, anche lui prossimo al rientro. Tutti e quattro potrebbero essere disponibili per la partita casalinga contro la Lazio di domenica 19 ottobre.

Scalvini nel finale della gara di Champions a Parigi ha riportato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo di destro, Zalewski sta recuperando da una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro subita a Torino, mente Kossounou contro il Bruges ha rimediato un edema muscolare con riscontro di lesione parcellare del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Sta svolgendo lavoro individuale anche Raoul Bellanova, uscito claudicante alla fine del primo tempo contro il Bruges dieci giorni fa, riportando una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro: il laterale milanese potrebbe rientrare sabato 25 a Cremona.

Diverso il caso di Scamacca, fermatosi cinque settimane fa per un’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto ad un mese di stop: anche per il bomber di Fidene si vede la luce in fondo al tunnel. Atteso per fine mese anche Sead Kolasinac che ha ormai terminato il percorso semestrale di recupero dopo la rottura del legamento crociato avvenuta lo scorso 13 aprile durante il match casalingo contro il Bologna.