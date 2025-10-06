L’Atalanta viaggia a mille, l’unico problema restano i troppi infortuni

Bergamo, 6 ottobre 2025 – L’Atalanta è arrivata alla seconda sosta stagionale da imbattuta in campionato e con qualche rimpianto, dopo due vittorie e quattro pareggi, 10 punti in classifica con 11 gol segnati in sei giornate.

Bilancio positivo per il tecnico Ivan Juric, che sta facendo meglio rispetto alla Dea di Gasperini che, lo scorso anno, dopo sei giornate, aveva sette punti, anche se l’allenatore croato ha recriminato per le troppe occasioni sprecate alla prima con il Pisa e sabato contro il Como, in due gare che a suo avviso potevano portare i tre punti ai nerazzurri. Ma il bilancio per ora è positivo.

Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta

“Sinceramente penso che ci manchino diversi punti, dispiace molto perché ci mancano 3-4 punti viste le prestazioni. Abbiamo lasciato per strada qualcosa che poteva cambiarci la classifica. Il gruppo però è cresciuto tanto, anche mentalmente. un gruppo fantastico, sempre sul pezzo. Con tutti questi problemi di infortuni era facile mollare, invece i ragazzi hanno reagito e dimostrato di essere squadra vera”, è l’analisi dopo questo primo mese e mezzo di impegno agonistico del tecnico di Spalato. Che ora con la sosta per le nazionali spera di recuperare la maggior parte degli infortunati.

Troppi infortuni

“L’unico vero rammarico sono gli infortuni. che ci hanno condizionato molto. Alcune situazioni sono state casuali, ma stiamo analizzando tutto con attenzione per capire se potevamo fare meglio nella gestione dei carichi. Non voglio che si ripeta. Penso che stiamo lavorando bene fisicamente. I ragazzi sono in forma, corrono tanto e lo fanno con intelligenza. Ora però serve recuperare: il prossimo ciclo sarà ancora più duro, con partite ravvicinate”, ha rimarcato Juric.

Gli attesi

De Ketelaere (comunque convocato dal Belgio dove verrà valutato dallo staff medico), Kossounou, Scalvini e Zalewski dovrebbero essere disponibili nel giro di una settimana, Bellanova potrebbe rientrare dopo la sosta, saltando il derby contro la Cremonese, mentre verrà valutato di giorno in giorno Scamacca. E vede vicino il rientro anche Sead Kolasinac che sta completando il suo percorso di recupero semestrale dopo la rottura del legamento crociato avvenuta lo scorso 13 aprile.

Alla ripresa l’Atalanta avrà subito un insidioso match casalingo contro la Lazio (squadra che a Bergamo con Sarri in panchina ha sempre offerto grandi prestazioni) poi tre giorni dopo la gara casalinga di Champions contro lo Slavia Praga. Fondamentale sarà anche riportare al massimo della condizione Ederson, rientrato dopo l’intervento chirurgico al menisco, e soprattutto Ademola Lookman, ancora lontano dalla sua condizione ideale.