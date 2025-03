Ingenuità di Hien . Retegui scarico . De Roon non incide

CARNESECCHI 6,5. Primo tempo da spettatore, nella ripresa ha evitato il raddoppio.

DJIMSITI 6. Ha fatto il suo, tamponando su Gudmundsson e chiudendo i suoi spazi.

HIEN 4,5. Bene per 44 minuti, poi il gravissimo errore che ha regalato il gol a Kean.

KOLASINAC 5,5. Primo tempo di grinta e irruenza, nel secondo tempo e’ calato.

BELLANOVA 5,5. Nel primo tempo ha attaccato dalla corsia destra, poi è sparito.

DE ROON 5. Ha festeggiato male i suoi 34 anni. Ha perso i duelli in un centrocampo in inferiorità numerica.

PASALIC 5. Ha fatto rimpiangere Ederson, ha perso tutti i duelli con Mandragora e Cataldi.

ZAPPACOSTA 5,5. Gara di sofferenza contro lo scatenato Dodo’ che lo ha saltato spesso.

DE KETELAERE 5. Un’altra prova spenta, senza grinta, senza corsa, in un 2025 da ‘Chi l’ha visto?’. Ha fallito un gol prima di uscire.

RETEGUI 5. Non aveva benzina dopo dieci giorni fermo per la lesione all’adduttore, non ha mai attaccato la porta.

LOOKMAN 5,5. Tornato giovedì dalla Nigeria, ha risentito delle fatiche con la nazionale. Lento, prevedibile, senza dribbling.

ALL: GRITTI 5. La formazione iniziale decisa da Gasperini ha sofferto a centrocampo e i cambi, togliendo i due attaccanti più pericolosi a inizio ripresa, hanno sterilizzato l’attacco.

Maldini 5,5. Non ha inciso, non ha attaccato. Samardzic 5. Si lamenta di non avere spazio ma non fa nulla per meritarlo. Brescianini 5,5. Ha iniziato davanti, poi ha arretrato. Cuadrado 5,5. Non ha dato la spinta finale. Ruggeri 6. Ha tenuto a sinistra.

Voto squadra 5

Fab. Car.